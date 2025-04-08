Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayın yankıları sürerken memurların rüşvet aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

TEKNİK TAKİP BAŞLATILDI

Edirne Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, ocak ayında teknik ve planlı istihbari faaliyet başlatıldı. Yapılan takipte, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet alındığına yönelik bulgular elde edilmesi üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli 38 gümrük muhafaza memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri, İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MERSİN'DE DE 91 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2024 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen operasyon sonrası hakimlikçe, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da olduğu 24 gümrük görevlisi ile 67 gümrük müşaviri tutuklanmıştı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Gözaltına alınanlar arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, reşat altını, 64 tam, 11 yarım ve 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği bilgisine yer verilmişti.