Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olayda, arkada bulunan otomobilin aniden hareket etmesi sonucu gümrük memuru Y.A. araçların arasında kaldı. Yaralı memur, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün Türk vatandaşı bir gurbetçi olduğu öğrenildi. Sürücü, aracının otomatik vites olduğunu ve geri vitese takacağını zannederken yanlışlıkla ileri vitese taktığını söyledi.

Yaşanan kaza anı ise gümrük sahasında bulunan gurbetçiler tarafından anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE