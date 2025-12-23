Haberler

Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü

Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında kalarak ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olayda, arkada bulunan otomobilin aniden hareket etmesi sonucu gümrük memuru Y.A. araçların arasında kaldı. Yaralı memur, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün Türk vatandaşı bir gurbetçi olduğu öğrenildi. Sürücü, aracının otomatik vites olduğunu ve geri vitese takacağını zannederken yanlışlıkla ileri vitese taktığını söyledi.

Yaşanan kaza anı ise gümrük sahasında bulunan gurbetçiler tarafından anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
title