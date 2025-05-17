Kapıkule'de 77 Kilo Ecstasy Ele Geçirildi

Kapıkule'de 77 kilo ecstacy ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de gümrük muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otobüs aracı şüphe ve risk kriterleri neticesinde X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray Taraması sonrası şüpheli yoğunluk tespiti üzerine otobüs aracı gerekli kontrolleri için arama hangarına alındı.

Otobüs aracında Narkotik Dedektör Köpeği "Neptun" marifetiyle yapılan detaylı arama ve kontrollerde otobüs aracının sağ üst tarafında bulunan havalandırma boşluğunda şeffaf poşetler içerisinde toplamda 27 pakette toplam 77 kilo ecstacy ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.