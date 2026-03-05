Haberler

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine ağır darbe: 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo "esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı. Ekiplerce yakın takibe alınan tır cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi. - ANKARA

