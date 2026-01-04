Haberler

Kayıp Elif olayında dikkat çeken iddialar

Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında, gözaltına alınan Enis G.'nin aramalara katılma isteği ailenin hassasiyeti nedeniyle reddedildi. Elif'in, kaybolduğu gece Enis G. ile yaptığı telefon görüşmesinde aracında kapıların sıkıştığını söylediği iddia edildi.

Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında önce gözaltına alınan ardından adliyeye kontrolle serbest bırakılan Enis G.'nin aramalara katılmak istediği ancak ailenin hassasiyeti düşünülerek bu talebin güvenlik güçlerince uygun görülmediği iddia edildi.

Erdek'e bağlı Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Ayrıca Enis G.'nin, gerek yetkili birimlere gerekse kendisini sorgulayan üst düzey görevlilere, arama çalışmalarının özellikle gölet çevresinde yoğunlaştırılması gerektiğini, aracın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Enis G.'nin abisinin Elif Kumal'ın ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğu, ayrıca Enis G.'nin arkadaş çevresinin de arama kurtarma faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
