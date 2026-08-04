Kapaklı Köyü'nde 16. Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyünde geleneksel şenlik coşkusu yaşandı.

Bilecik Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Şenliği'ne yaklaşık 200 kişi katıldı. Köy sakinleri ve davetlilerin bir araya geldiği etkinlikte gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Şenlik süresince Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, program herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı