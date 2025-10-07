Haberler

Kapaklı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kaputundan alevler yükseldi. Sürücü hemen yolun kenarına çekerken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Vahit İnce Üst geçidi ile Yıldızkent Köprülü Kavşağı arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 34 RC 3433 plakalı otomobilin kaput bölümünden bir anda alevler yükseldi. Aracı hemen yolun kenarına çeken sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına aldı.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
