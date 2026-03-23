Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kurye yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı