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Kapaklı'da Kimyasal Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Goldfix Yapı Kimyasalları fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında drone ile kaydedildi. Yangın fabrikanın büyük bölümünü etkilerken, yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kapaklı'da kimyasal fabrika yangını böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında drone ile böyle görüntülendi. Yangının fabrikanın büyük bölümünü etkilediği anlar dron ile kaydedildi.

Goldfix Yapı Kimyasalları isimli fabrikada çıkan yangın, fabrikanın büyük kısmını sararken, alevler ve dumanlar gökyüzüne yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, dron ile yapılan çekimlerde fabrikanın yangınla kaplanan bölümleri, dumanların yoğunluğu ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan gözlemlendi. Fabrika yangını kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması başlatıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te olay yerine gelerek yangının çıkış sebebi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma ve polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kapaklı'da Kimyasal Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa

Teknoloji Tekirdağ Güvenlik İtfaiye Kapaklı 3-sayfa Olaylar Çevre Yaşam

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