Kapaklı'da Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan denetimlerde kask takmayan 4 motosiklet sürücüsüne toplamda 3 bin 972 lira ceza uygulandı. Emniyet ekipleri denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapaklı Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kask takmayan 4 sürücüye 3 bin 972 lira ceza yazıldı.
Polis ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa