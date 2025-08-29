Kapaklı'da Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan denetimlerde kask takmayan 4 motosiklet sürücüsüne toplamda 3 bin 972 lira ceza uygulandı. Emniyet ekipleri denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kask takmayan 4 motosiklet sürücüsüne, 3 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapaklı Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kask takmayan 4 sürücüye 3 bin 972 lira ceza yazıldı.

Polis ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
