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Kapaklı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Adrese Baskın

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, kaçak elektronik sigara ve basılmış tütün ele geçirildi. İş yeri sahipleri gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine operasyon yapıldı.

Bahse konu adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca iş yeri sahibi olan L.K. ve Y.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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