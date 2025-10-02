Haberler

Kapaklı'da Hurdalık Alanda Yangın Paniğe Yol Açtı

Kapaklı'da Hurdalık Alanda Yangın Paniğe Yol Açtı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki hurdalık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve jandarma güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede gökyüzüne yükselirken çevrede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının etkilediği bölgeye yaklaşan vatandaşlar, jandarma ekiplerince "uzaklaşın" uyarısıyla alandan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ

