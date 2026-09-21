Kapaklı'da eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 80 yaşındaki kişi gözaltına alındı

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde eşler arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olayda 80 yaşındaki M.Ü.'nün eşi F.Ü. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.Ü. ile eşi F.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.Ü., eşi F.Ü.ye bıçakla saldırdı. İddiaya göre, sabah saatlerinde oğlunu telefonla arayan M.Ü., "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için devlet hastanesine sevk edildi. Öte yandan M.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın kesin nedeni ve yaşananlara ilişkin ayrıntıların yürütülen incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı