Haberler

Kapaklı'da Ekim Ayında Yapılan Denetimlerde 48 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 48 aranan şahıs yakalanırken, 198 araca işlem yapıldı. Uygulama kapsamında çeşitli silahlar da ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ekim ayında yapılan denetimlerde 48 aranan şahıs yakalandı, 198 araca işlem yapıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında 40 bin 8 GBT sorgusu yapıldı, 41 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve 48 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 4 bin 776 araç kontrol edildi, 478 ticari ve servis aracı ile 614 okul servisi denetlendi, 198 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.