Kapaklı'da Ekim Ayında Yapılan Denetimlerde 48 Aranan Şahıs Yakalandı

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında 40 bin 8 GBT sorgusu yapıldı, 41 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve 48 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 4 bin 776 araç kontrol edildi, 478 ticari ve servis aracı ile 614 okul servisi denetlendi, 198 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ