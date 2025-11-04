Kapaklı'da Ekim Ayında Yapılan Denetimlerde 48 Aranan Şahıs Yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 48 aranan şahıs yakalanırken, 198 araca işlem yapıldı. Uygulama kapsamında çeşitli silahlar da ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında 40 bin 8 GBT sorgusu yapıldı, 41 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve 48 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 4 bin 776 araç kontrol edildi, 478 ticari ve servis aracı ile 614 okul servisi denetlendi, 198 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa