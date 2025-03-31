Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak

Kapaklı'da Deniz Bisikleti Kazası: 4 Kişi Göle Düştü

Kapaklı'da Deniz Bisikleti Kazası: 4 Kişi Göle Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü Mesire Alanı'nda deniz bisikletinin ters dönmesi sonucu göle düşen 4 kişi, başka bir tatilci tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti. Hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü Mesire Alanı'nda 4 kişi, bindikleri deniz bisikletinin ters dönmesi sonucu göle düştü. Bir vatandaş tarafından kurtarılan kişilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

30 Mart Pazar günü bayram tatilini piknik yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'na akın etti. Kazak Gölü'nde deniz bisikletiyle tur atmak isteyen N.Ü., G.Ü, A.Ü. ve Z.T. isimli vatandaşlar, bisikletin ters dönmesi sonucu suya düştü. Göle düşen 4 vatandaş, bir başka deniz bisikletindeki kişinin yardımı ile kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göle düşen vatandaşlara ambulansta müdahale etti. Göle düşen vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.