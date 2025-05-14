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Kapaklı'da Babanın Silahlı Saldırısında Oğlu Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Babanın Silahlı Saldırısında Oğlu Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, baba N.Ş. ile oğlu Hazat Şahin arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Oğlunun ölümüne sebep olan baba, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı çatışmada oğlunun ölümüne neden olan baba, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak'taki bir sitede 22 yaşındaki Hazat Şahin, aralarında husumet olan babası N.Ş ile tartışmaya girdi. Tartışmadan bir süre sonra aynı adrese motosikletle gelen H.Ş. silahla babasının bulunduğu daireye ateş etti. Baba N.Ş. de evde bulunan pompalı tüfekle balkonundan oğluna kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Hazat Şahin ağır yaralı halde Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüne neden olan baba N.Ş., olaydan hemen sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ş., adliyeye sevk edilirken, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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