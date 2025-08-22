Kapaklı'da 55 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Tekirdağ Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde komşularının haber alamadığı 55 yaşındaki Ayşe Şenses, evinde ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olay, Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Şenses'den haber alınamaması üzerine komşuları durumu ihbar etti.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 55 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kadının kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
