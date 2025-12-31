Haberler

Kapaklı'da 2025'te suça geçit verilmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü denetimlerde toplam 446 aranan şahıs yakalandı. GBT sorguları, umuma açık işyeri denetimleri ve trafik kontrolü yapılarak birçok silah ve araç üzerinde işlem gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü denetim ve uygulamalarda 446 aranan şahıs yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda 546 bin 310 GBT sorgusu yapıldı, 608 umuma açık işyeri kontrol edildi, 60 iş yerine işlem yapıldı ve 446 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 72 tabanca, 21 kurusıkı tabanca ve 15 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan trafik uygulamalarında 149 bin 430 araç kontrol edildi, 7 bin 981 ticari araç ve servis aracı denetlendi, 2 bin 348 okul servis aracı denetlendi ve 22 bin 400 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti