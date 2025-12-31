Kapaklı'da 2025'te suça geçit verilmedi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü denetim ve uygulamalarda 446 aranan şahıs yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda 546 bin 310 GBT sorgusu yapıldı, 608 umuma açık işyeri kontrol edildi, 60 iş yerine işlem yapıldı ve 446 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 72 tabanca, 21 kurusıkı tabanca ve 15 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan trafik uygulamalarında 149 bin 430 araç kontrol edildi, 7 bin 981 ticari araç ve servis aracı denetlendi, 2 bin 348 okul servis aracı denetlendi ve 22 bin 400 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ