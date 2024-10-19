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Kapadokya Gezisinde Otobüs Kazası: 6 Ölü, 78 Yaşındaki Neriman Çabukçay Hayatını Kaybetti

Kapadokya Gezisinde Otobüs Kazası: 6 Ölü, 78 Yaşındaki Neriman Çabukçay Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Neriman Çabukçay, Kapadokya'ya düzenlenen gezi sırasında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybetti. Toplamda 6 kişi yaşamını yitirdi. Çabukçay'ın cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Neriman Çabukçay, Kapadokya'ya düzenlenen gezi sırasında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybetti. Aksaray-Ankara kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada toplamda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çabukçay'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Yeni Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ve merhumenin yakınları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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