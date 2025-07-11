Kanyona Düşen Genç Kurtarıldı, Yasaklı Alanda Piknik Yapanlara Cezai İşlem Uygulandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyonda yaklaşık 5 metre yükseklikten kanyona düşen gencin kurtarılmasının ardından, yasaklı ormanlık alana girdikleri tespit edilen 5 kişiye toplam 14 bin 765 TL idari para cezası kesildi.

Dün akşam Konarı Kanyonu'nda meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Kadir Ö., 4 arkadaşıyla birlikte gezinirken yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek düştü.

Ayağı kırılan talihsiz genç ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmanın ardından düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan incelemede, piknik yapan grubun 31 Ekim'e kadar girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda bulunduğu tespit edildi. Orman yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye toplam 14 bin 765 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK