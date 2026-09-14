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Kanuna aykırı olduğu tespit edilen 412 internet sitesi erişime kapatıldı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kanuna aykırı olduğu belirlenen bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 412 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kanuna aykırı olduğu belirlenen bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 412 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis oynandığı ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı toplam 412 internet sitesi tespit edildi. Belirlenen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldığı belirtildi. Söz konusu sitelerden 347'sinin yasa dışı bahis, 65'inin ise müstehcen paylaşımların yer aldığı sayfalar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Etimesgut'taki 8 farklı siber dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı ve yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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