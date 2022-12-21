Kanser hastası çift 2 gün arayla vefat etti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da kanser hastası 3 çocuk sahibi karı-koca 2 gün arayla hayatlarını kaybetti. Samsun'da kanser hastası 3 çocuk sahibi karı-koca 2 gün arayla hayatlarını kaybetti. Samsun'un İlkadım ilçesinin Hastane Mahallesi'nde ikamet eden Osman Balcı (68) akciğer kanserine, eşi Rabia Balcı (68) ise pankreas kanserine yakalandı. Kanser tedavisi gören karı-kocadan art arda acı haber geldi. Önce Raiba Balcı, 2 gün sonra da Osman Balcı yakalandıkları kanser hastalığına yenik düşerek hayatlarını kaybetti. Osman Balcı'nın dönemin Samsun Belediye Başkanı Vehbi Gül'ün makam şoförü olarak da görev yaptığı öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osman Balcı Samsun Balcı 3. Sayfa Haberler

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