Kano havuzuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kano havuzuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yeni yapılan su sporları merkezinin inşaat halindeki ana binasında yaşandı. Bina içerisinde sporcuların antrenmanlarını gerçekleştirebilmeleri için yapılan boş havuza bir köpeğin düştüğünü gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla havuza indi. Köpeği yakalamayı başaran ekipler, dışarı çıkartarak tekrar salıverdi.