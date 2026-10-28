Kandıra'da operasyonda 4,5 milyon liralık bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 26 Ekim'de Kandıra ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, ünlü markalara ait olduğu belirlenen bin çift sahte ayakkabıya el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı