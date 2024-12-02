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Kandıra'da Hırsızlık Yapan 5 Şahıs Yakalandı

Kandıra'da Hırsızlık Yapan 5 Şahıs Yakalandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karışan 5 şahsı yakaladı. Eşya çalan şahıslar, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde farklı mahallelerde ikametlere girerek eşya çalan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kandıra ilçesi Topluca, Dalca ve Sarıahmetler mahallelerinde vatandaşların evlerinden eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. İfadelerinin alınması sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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