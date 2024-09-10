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Kandıra'da Hırsızlık Olayı: 25 Çuval Fındık Çalındı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir vatandaşın 25 çuval fındığı çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşın 25 çuval fındığını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Eylül tarihinde Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi'nde bir vatandaşın 25 çuval fındığı çalındı. Durumu fark eden mal sahibi olayı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte bölgede istihbarat araştırmalar yaptı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çalınan fındıklar ise sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Jandarma Kandıra kocaeli 3-sayfa Adliye Güncel

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