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Kandıra'da Fındık Hırsızları Suçüstü Yakalandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık çalmak için tarlalara giren 22 kişi, jandarmanın önceden davranması ile suçüstü yakalandı. 800 kilo fındık sahiplerine teslim edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık çalmak için tarlalara giren 22 kişi, jandarmanın önceden davranması ile suçüstü yakalandı. 800 kilo fındık sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir grubun fındık hırsızlığı için Erikli, Safalı ve Bağırganlı mahallelerine geleceği istihbaratını alan JASAT ile Kandıra ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde plan yaparak önlem alan jandarma timleri, 22 kişiyi bahçede suçüstü yakaladı. Ele geçirilen 800 kilo ağırlığındaki 54 çuval fındık sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Fındık bahçesi sahipleri özverili çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Jandarma Güvenlik Kandıra kocaeli 3-sayfa Güncel Tarım

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