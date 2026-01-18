Haberler

Otomobil çaya uçtu: Baba ve oğlu öldü

Otomobil çaya uçtu: Baba ve oğlu öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çaya düştü. Baba ve oğlu, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya uçan otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Akbal mahallesi Sakarya Caddesi mevkisinde meydana geldi. Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çaya düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Cem Yel ile oğlu Berkay Yel otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk müdehalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba ve oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil vinçle çaydan çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz