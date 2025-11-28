Haberler

Kandıra Açıklarında Yabancı Gemide Yangın: 24 Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra ilçe kıyılarında bir yabancı gemide meydana gelen yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 kişilik mürettebattan 24'ü tahliye edilirken, bir kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide çıkan yangına ilişkin, "Mürettebattakilerin durumun iyi olduğu bilgisi geldi. Yangın gemide devam ediyor. Gemide 1 kişi kaldı. Onuda kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildi. 25 kişilik mürettebatın olduğu gemide yangın devam ediyor.

Gemiden 24 kişinin tahliye edildiğini belirten Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gemide kalan 1 kişinin de kurtarma çalışmalarını devam ettiğini ifade etti.

"Söndürme çalışmaları devam ediyor"

Vali İlhami Aktaş, "Saat 18.00 sıralarında Kefken açıklarında yaklaşık 30 mil uzaklıkta, Rusya'ya gitmekte olan bir gemide yangın meydana geliyor. Yaklaşık 25 kişilik bir mürettebatı var. İlgili kurumlar denizden müdahale için olayın haberini alır almaz harekete geçtiler. Karada da sağlık ekipleri hazırlıkları yapıldı. Bölgeye ulaşıldı. Mürettebatın tahliyesi devam ediyor şu an. Mürettebattakilerin durumun iyi olduğu bilgisi geldi. Yangın gemide devam ediyor. Gemide bir kişi kaldı. Onuda kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu an söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
