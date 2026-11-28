İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 106 kişiyi taşıyan teknede 14 göçmen ölü bulundu, 90 kişi kurtarıldı.

Gambiya'nın başkenti Banjul'dan 10 gün önce yola çıkan ve 3 gün önce İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı El Hierro adasından yaklaşık 72 kilometre açıkta sürüklenmeye başlayan göçmen teknesinin yolculuğu faciayla sonuçlandı. İspanya Deniz Kurtarma Servisi, jandarmaya ait gemiler ile bir helikopterin katıldığı çalışmalar sonucu ulaşılan teknede 14 kişi ölü bulundu, durumu ağır olan 6 kişi ise helikopterle El Hierro'daki bir hastaneye sevk edilidi. Diğer 84 kişi ise Deniz Kurtarma Servisi'ne ait bir gemiyle La Restinga limanına götürüldü. Göçmen teknesi daha sonra jandarmaya ait bir devriye botu tarafından limana çekildi.

Göç akını

Kanarya Adaları'na göçmen akını Ekim ayından bu yana hızlandı ve 25 Kasım'da 2 bin 100 düzensiz göçmenin gelişiyle günlük rekor kırıldı. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak ve Ekim ayları arasında düzensiz göç yollarıyla denizden İspanya'ya 28 bin 155 kişi giriş yaptı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artış gösterdi. Bunlardan 13 bin 327'si Kanarya Adaları'na ulaşırken, bu da İspanya'ya deniz yoluyla gelenlerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, fırtınalı denizlere ve güçlü akıntılara rağmen İspanyol topraklarına ulaşmak için aşırı kalabalık teknelerle Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışıyor. Gelişler, genellikle deniz şartlarının daha elverişli olduğu sonbahar aylarında artıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı