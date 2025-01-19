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Kanalizasyon Borusunda Mahsur Kalan Buzağı Kurtarıldı

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Hatay'da otlatmaya bırakılan buzağı, kanalizasyon borusuna sıkıştı. İtfaiye ekipleri, durumu fark eden sahibinin çağrısıyla hızla müdahale ederek buzağıyı kurtardı. Buzağının sağlık durumu iyi.

Otlamak için bahçeye bıraktığı buzağıyı kanalizasyon borusu içerisinde mahsur kalmış halde buldu

Buzağı Sahibi Kadir Karakuş: "Kanalizasyonu kapattık, sabahta burayı kapatacağız ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin"

HATAY - Hatay'da hayvancılık yapan Kadir Karakuş'ın otlamak için bahçesine bıraktığı buzağı, kanalizasyon borusuna sıkışarak mahsur kalınca yardıma itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede hayvancılık yapan Kadir Karakuş, 4 buzağını otlanması için dışarıya bıraktı. Bir süre sonra buzağılara bakan Karakuş, buzağılardan birinin olmadığını fark etti. Bahçeyi bir süre arayan Karakuş, kanalizasyondan gelen sesi duyunca buzağının kanalizasyon borusu içiresinde sıkıştığını gördü. Buzağıyı kendi imkanlarıyla kurtaramayan Karakuş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzağı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin beton zemini kırmasıyla 60 metrelik boru içerisinde sıkışan buzağı kurtarıldı. Buzağının kurtarılma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kanalizasyonu kapattık, sabahta burayı kapatacağız ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin"

Bahçede ararken buzağının kanalizasyonda sıkıştığını fark ettiğini söyleyen Kadir Karakuş, "Sabah buzağıları dışarıya bırakmıştım. Bir süre baktıktan sonra bir buzağı eksikti. Yukarıda bir kanalizasyon vardı ve buzağı oraya gitmiş. Oraya gittiğimde buzağının sesini duydum. İtfaiye ekiplerini aradık ve hemen geldiler. Buzağı hava alsın diye buradan bir havalandırma açtılar. Buradan ittirerek aşağıdan çıkarttık. Buzağının sağlık durumu gayet iyi. İtfaiye ekiplerinin eline sağlık gayet yardımcı oldular. Yukarıdaki kanalizasyonu kapattık ve sabahta burayı kapatacağız. Bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin. Buzağı yukarıdan aşağıya doğru gelmiş" ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon Borusunda Mahsur Kalan Buzağı Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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