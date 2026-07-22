Bolu'da kanala düşen inek için itfaiye seferber oldu
Bolu'nun Ilıcakınık köyünde otlatılırken kanala düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bolu'nun Ilıcakınık köyünde otlatılırken kanala düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ilıcakınık köyünde Seyfi Tınaz'a ait inek, otlatıldığı sırada kanala düşerek sıkıştı. İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan Tınaz, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, gövdesine halat bağladıkları ineği kanaldan çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı