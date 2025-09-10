Kanal V'ye kayyum atandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve iş insanlarının olduğu belirtiliyor.

KANAL V'YE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı. Mehmet Okan Kaya'nın sahibi olduğu Kanal V, 20 Aralık 1992'de yayın hayatına başlamıştı.

Muhittin Böcek (solda) Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan Kaya (ortada)

NE OLMUŞTU?

Antalya Başsavcılığı'nın başlattığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış, oğlu Gökhan Böceği'n ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek 5 Temmuz'da tutuklanmış, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos'ta tutuklanmıştı.