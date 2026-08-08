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Kanada'da Büyük Yangın: 20 Bin Kişi Tahliye Edildi

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British Columbia'da kontrolden çıkan Bald Range yangını 9 bin 500 hektarı küle çevirdi. Summerland'da acil durum ilan edilirken, yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi. Ülkede bu yıl 3.9 milyon hektar alan yandı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde dün başlayan orman yangınının hızla büyümesi nedeniyle Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi, 20 bin kişi için tahliye emri verildi.

Kanada'da orman yangınları sürüyor. British Columbia eyaletine bağlı Summerland yakınlarında dün başlayan Bald Range orman yangını kontrolden çıktı. Alevler yaklaşık 9 bin 500 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Yangının boyutunun neredeyse iki kat artması sonucu Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi. Summerland'ın yaklaşık 12 bin kişilik nüfusunun tamamı ve komşu Peachland'ın yaklaşık 8 bin 500 sakini için tahliye emri verildi.

Kanada Kurumlararası Orman Yangınları Merkezi'ne göre bu yıl ülkede 3.9 milyon hektarlık alan yangınlarda kül oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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