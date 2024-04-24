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Kanada'da seyir halindeki tren alevlerle kaplandı

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kanada'da seyir halindeki treni alevler sardı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. Pazar günü meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. London İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğu belirtildi. Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - ONTARİO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ontario İtfaiye Kanada Olaylar Ulaşım 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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