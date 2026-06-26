Kanada'da doğa yürüyüşü yapan kadın ayı saldırısından kıl payı kurtuldu

Kanada'da doğa yürüyüşünde bir bozayıyla karşı karşıya gelen kadın, soğukkanlılığı sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

Kanada'da bir kadın, soğukkanlılığı sayesinde ölümden döndü. Köpeğiyle birlikte doğa yürüyüşü yapan kadının karşısına bir anda kilosu 300 kilogramı aşan bir bozayı çıktı. Ayının kendilerine doğru gelmesine rağmen sakinliğini koruyan kadın, köpeğiyle yavaş adımlarla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ayının birkaç defa üzerine doğru koştuğu kadın, sık sık "Hayır, git buradan", "Dur. Git buradan" ve "Yeter. Dur" dedi. Ayı, daha sonra kadına ve köpeğe zarar vermeden ormana doğru giderek gözden kayboldu. Kadın ve köpek, olaydan yara almadan kurtuldu. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı