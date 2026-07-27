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Toronto'da ABD Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı

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Kanada’nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğu önünde ateş açıldı.

Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğu önünde ateş açıldı.

Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğu bir kez daha hedef alındı. ABD Toronto Konsolosluğu önünde ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölge güvenlik kordonu altına alındı.

University Avenue'daki binanın önünde bir silahın ateşlendiğine dair kanıtlar bulduklarını belirten polis, olay yerinden kaçan beyaz bir sedan aracın görüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

ABD Konsolosluğu, daha önce 10 Mart'ta hedef alınmış ve binaya birkaç el ateş edilmişti. Geçtiğimiz ay polis, Toronto bölgesindeki gençlerin sinagoglar, Yahudi okulları ve ABD Konsolosluğu dahil olmak üzere çeşitli hedeflere ateş açmaları karşılığında para aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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