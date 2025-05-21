Kan Donduran Cinayette Mahkeme Süreci Başladı

Kan Donduran Cinayette Mahkeme Süreci Başladı
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Afyonkarahisar'da, parkta tartıştığı kız arkadaşının boğazını jiletle keserek öldüren sanık, mahkemede yaşananları soğukkanlılıkla anlattı. Olayın detaylarını paylaşan Yusuf Ç., kız arkadaşının kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi.

Kan donduran cinayette sanıktan mahkemede soğukkanlı savunma

"Sen adam mısın? Diyerek bana vurdu, boğazını sıkınca olanlar oldu"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da parkta tartıştığı kız arkadaşının boğazını jiletle keserek katleden katil zanlısı mahkemede, "Sen adam mısın, diyerek bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım" dedi.

2024 yılının Ağustos ayında, Yusuf C., parkta tartıştığı kız arkadaşı Sultan Tosun'u boğazını keserek öldürüp kanala atmıştı. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ç., tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Duruşmada mahkemede ifade veren sanık Yusuf Ç., kan donduran olayı soğuk kanlılıkla anlattı. Olay günü Sultan'ın yanına gitmediğini söyleyen Yusuf Ç., "Sen adam mısın dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım. Sultanla sosyal medyada tanıştık. Müstehcen görüntülerinden dolayı ayrılmak istedim. Bu süreçte hamile olduğunu öğrendim. Bana şiddet uyguluyordu. Madde kullanmaya zorladı" dedi.

"Sultan'ın otopsisinde madde kullandığı çıkmadı"

Davaya katılan Sultan Tosun'un babası Fehmi Tosun ise Yusuf Ç.'nin kızını tehdit ettiğini savunarak, "Yusuf bana mesaj attı. Mesajda kızımı sevdiğini yazıyordu. Yusuf kızımın önceki iş yerinde tehdit etti kendi mahallemizdeki bir markette işe girdi. Sonra yine rahatsız etti. Sultan'ın otopsisinde madde kullandığı çıkmadı. Bir AVM önünde de kızımı sıkıştırmış. O da halasını aramış. Halası kurtarmış. Eski iş yerinde de müdürü Yusuf'u uyarmış ve eylemlere devam edersen durumu kolluğa bildireceğini söylemiş" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmanın 16 Haziran'a ertelenmesine ve sanık Yusuf Ç.'nin tutukluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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