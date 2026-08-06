Afyonkarahisar'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (47) idaresindeki 03 SD 030 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden D.Y. (46) yönetimindeki 34 DBL 903 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü A.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı