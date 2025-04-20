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Kamyonetin Arkasında Tehlikeli Seyahat

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Bursa'da 3 çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde seyahat ettiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen çocukların bu tehlikeli eylemi devam etti.

Tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden 3 çocuğun tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğunu fark eden diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Çocukların kendi canlarını hiçe sayarak seyahat ettiği anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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