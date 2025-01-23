Kamyonetin arkasında pusu kurup iki kardeşi bacaklarından vurdu
Şişli'de işe gitmek için evden çıkan iki kardeş sokakta yürümeye başladı. Daha önceden kamyonetin arkasına gizlenerek pusu kuran şahıs, iki kardeş önünden geçtiği esnada silahla ateş etti. Bacaklarından vurulan kardeşler hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde 21 Ocak saat 12.45 sıralarında dehşet yalandı. İşe gitmek için evden çıkan Önder S. (30) ile Cemil S. (21) sokakta yürümeye başladı.
KAMYONETİN ARKASINDA KANLI PUSU
İki kardeş sokakta yürüdüğü sırada, kapüşonlu bir kişi park halindeki kamyonetin arkasına gizlendi. Bir sürede burada bekleyen kişi, önünden geçen iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi.
BACAKLARINA ATEŞ ETTİ
Bacaklarından vurulan iki kardeş yere yığılırken, saldırgan koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşe ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İki kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırı sonrasında çalışma başlatırken, olay yerinde incelene yaptı. İncelemeler sırasında park halindeki bir otomobile de kurşunların isabet ettiği belirlendi. Saldırı
SALDIRI KAMERADA
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.