Kamyonetin arkasında pusu kurup iki kardeşi bacaklarından vurdu

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde 21 Ocak saat 12.45 sıralarında dehşet yalandı. İşe gitmek için evden çıkan Önder S. (30) ile Cemil S. (21) sokakta yürümeye başladı.

KAMYONETİN ARKASINDA KANLI PUSU

İki kardeş sokakta yürüdüğü sırada, kapüşonlu bir kişi park halindeki kamyonetin arkasına gizlendi. Bir sürede burada bekleyen kişi, önünden geçen iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi.

BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Bacaklarından vurulan iki kardeş yere yığılırken, saldırgan koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşe ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İki kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırı sonrasında çalışma başlatırken, olay yerinde incelene yaptı. İncelemeler sırasında park halindeki bir otomobile de kurşunların isabet ettiği belirlendi. Saldırı

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.