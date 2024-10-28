Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yarımca Atalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, F.Ö. hakimiyetindeki 41 ADV 927 plakalı otomobil, aniden önüne çıktığı iddia edilen Ö.P. idaresindeki 41 B 2058 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.Ö. otomobil içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler F.Ö. ile Ö.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.