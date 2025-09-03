Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, Koyunlar Telef Oldu

Güncelleme:
Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, hayvancılıkla uğraşan Ercan Bahar'ın kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Ercan Bahar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette bulunan koyunlar ise telef oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
