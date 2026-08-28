Kamyonet Ticari Taksiye Çarptı: 1 Yaralı
Samsun’un Atakum ilçesinde kamyonetin ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonetin ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mesut K. idaresindeki 55 EB 137 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 55 T 0428 plakalı ticari taksiye sol arka kısmından çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Mesut K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı