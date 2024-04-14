Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da ters yöne giren kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren C.K. yönetimindeki 33 CVH 57 plakalı Isızu marka kamyonet ile İ.Ş. idaresindeki 70 FV 949 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan K.Ş. ile A.Ş. ve M.N.Ş. isimli çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 3 yaralı, tedbir amaçlı olarak kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol polisin yaptığı inceleme ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.