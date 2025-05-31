Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Davut E., ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Akçaalan mahallesi Tuzlaburun caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 07 YG 299 plakalı kamyonet ile Davut E. nin kullandığı 73 ABG 572 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Davut E. ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralının üzerini battaniye örterek yağmurdan korudu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Davut E'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili incelemebaşlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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