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Kamyonet ile çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Kamyonet ile çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve park halindeki bir aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve park halindeki bir aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ters dönerken, kazada 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenimahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil ile Murat K. yönetimindeki 07 UM 137 plakalı kamyonet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarparak durabildi. 42 BAT 41 plakalı otomobil ise savrularak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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