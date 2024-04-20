Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'in Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken kasada bulunan çocuklar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcükte ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan kamyonet devrildi. Kamyonet kasasında bulunan çocuklar da aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişileri ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sayısı ile ilgili bilgiye ulaşamadı.