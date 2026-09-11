Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon şoförü aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçedeki buğday pazarında yaşandı. Yük taşımacılığı yapan Mehmet Ali Salvacı'yı park halindeki kamyonun içerisinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Salvacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı