Kamyon Köprüden Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı
Adana'da kontrolden çıkan bir kamyonun köprüden düşmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza, Tırtat Köprüsü'nde meydana geldi ve sürücünün durumu iyi. Kamyonun köprüden düşmesinin ardından hayvanların boşaltıldığı öğrenildi.
Kamyon köprüden düştü, sürücü yaralandı
ADANA - Adana'da kontrolden çıkan kamyonun köprüden düştüğü kaza sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Feke ile Saimbeyli ilçeleri arasında Yeşilova mevkiindeki Tırtat Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan taşımacılığı yapılan 27 AJR 172 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Kazada sürücü yaralandı. Hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
Kazanın kamyondaki hayvanların boşaltılıp dönüşe geçildiğine meydana geldiği öğrenildi. Köprüden düşen kamyonun iş makinalarının yardımıyla çıkartılmasına çalışıldığı belirtildi.